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Ремонт центральной площади в Дедовичах планируется завершить через месяц

Ремонт центральной площади в поселке Дедовичи планируется завершить через месяц. Об этом стало известно в ходе рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Дедовичский район, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас у площади неприглядный вид. Здесь стартуют многие городские мероприятия, поэтому было принято решение площадь облагородить», - рассказал глава района Геннадий Афанасьев.

На площади оборудуют дорожки, установят новый бордюрный камень, уложат тротуарную плитку. «У нас есть небольшое отставание от графика, из-за коронавируса была проблема с поставкой плитки. Сейчас по объективным причинам мы продлили срок благоустройства до 10 июля», - уточнил руководитель муниципалитета.

По словам подрядчика, на благоустройство площади потребуется около месяца.