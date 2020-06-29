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Светофор выключен на перекрестке Октябрьский - Гражданская в Пскове

Светофор выключен на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в Пскове. Регулировщика на месте нет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Может быть затруднено движение с улицы Гражданской налево и прямо.