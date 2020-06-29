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Сроки открытия участка улицы Индустриальной в Пскове сдвинулись из-за возможных осадков

Сроки открытия участка улицы Индустриальной в Пскове сдвинулись из-за прогнозируемых осадков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

По его словам, открытие участка Индустриальной может сместиться на 2-3 дня. Ожидаемые осадки не позволяют провести укладку асфальта.

На другой стороне улицы Индустриальной у путепровода продолжаются подготовительные работы. Там были выявлены неучтенные трубы, кроме того, полотно было перенасыщено водой.

Напомним, в Пскове на месяц закрыто движение на участке улицы Индустриальной, от перекрестка с Инженерной до улицы Ипподромной.