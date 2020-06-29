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На улицах Пскова восстановлена только часть запрещенных новой разметкой «левых» поворотов

На улицах Пскова восстановлена только часть запрещенных новой разметкой «левых» поворотов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на улице Коммунальной пунктирная линия появилась только в двух местах.

Разрешен поворот налево во двор у дома №22 по Коммунальной.

Автобусы могут поворачивать на разворотную площадку у конечной автобусной остановки. Часть разметки уже стерта.

Разметка у поворота к городской больнице

Двойная сплошная линия разметки сохранилась у городской поликлиники на Коммунальной, возле Детской областной больницы и у поворота к перинатальному центру.

Запрещен поворот у дома №48 по Коммунальной. Водители массово игнорируют новую разметку.

Разметка на улице Рокоссовского

Двойная сплошная без разрывов сохранилась на улице Рокоссовского, участок между улицами Коммунальной и Байкова. Третья и четвертая линии разметки закрашены.

На Рижском проспекте вопреки решению комиссии по безопасности дорожного движения сохраняется возможность поворачивать налево к АЗС «Псковнефтепродукт».

На улице Вокзальной двойная сплошная все еще запрещает поворот налево к проезду между домами №40 и 48. Возможности развернуться на следующем перекрестке нет, нужно следовать через Крестовский путепровод и искать пути объезда.

На Октябрьском проспекте напротив ТК «Максимус» восстановлен разворот при движении со стороны путепровода

Исправлена разметка на улице Маргелова. На Октябрьском проспекте напротив ТК «Максимус» восстановлен разворот при движении со стороны путепровода.

Добавим, на отремонтированном участке Рижского проспекта от улицы Киселева до Юбилейной разметка отсутствует, что позволяет поворачивать налево во дворы.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий, работы по исправлению дорожной разметки должны быть закончены в ближайшие дни.