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В Пскове выполнят ремонт улиц Спортивной и Майской

Улица Спортивная будет отремонтирована в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, разместила заказ администрация города.

В перечень работ входит ремонт существующего покрытия проезжей части, в том числе съездов, на площади 2709 кв. метров, регулировка высотного положения крышек 18 люков с подъемом на высоту до 10 см на дороге и 5 на тротуаре, ремонт тротуара, нанесение горизонтальной дорожной разметки 1405 метров термопластиком.

Протяженность участка составляет 0,305 км, ширина проезжей части – 8 метров.

Начальная цена - 6 млн 891 тыс. 180 рублей. Окончание ремонтных работ – 1 ноября 2020 года. Аукцион проведут 10 июля.

Также администрация Пскова заказала выполнение работ по ремонту улицы Майской. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Протяженность участка – 0,985 км, покрытие - асфальтобетон. Ширина проезжей части составляет от 3 до 6 метров. Окончание ремонтных работ – 1 ноября 2020 года.

Начальная цена - 9 млн 655 тыс. 752 рубля. Аукцион тоже проведут 10 июля.