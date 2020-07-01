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Пскович пожаловался на уходящий из-под ног асфальт на мосту

Пскович обнаружил трещину в тротуаре на Советском мосту. Как сообщает «МК в Пскове», о неприятной находке мужчина сообщил в обращении на сайте губернатора.

«Видно, что асфальт на пешеходной части данного строения проваливается (местами видны бетонные блоки). Чувство, что асфальт "уходит" из-под ног», - написал пскович.

По его словам, пешеходы и автомобили передвигаются по мосту, не зная, что в его основании уже пролегла большая трещина.

Мужчина просит проверить, безопасен ли мост через реку Пскову.

Напомним, ремонтировать Троицкий мост в Пскове планируют в ближайшее время. Вся проектно-сметная документация на ремонт объекта уже находится в распоряжении городской администрации. Однако вопрос о финансировании еще не решен.