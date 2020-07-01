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В трех районах Псковской области ограничат движение транспорта 2 и 3 июля

В Псковской области временно прекращается движение транспортных средств по дорогам в Бежаницком, Плюсском и Себежском районах. Решение принято в связи с подготовкой 8-го этапа Кубка России по авторалли «900 озер». Соответствующий приказ регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству опубликован на сайте нормативных актов Псковской области.

Вводится ограничение движения транспорта на следующих дорогах общего пользования:

1) Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района 2 июля с 10.00 до 18.00;

2) Бежаницы – Кудеверь – Болготово от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого района 2 июля с 10.00 до 18.00;

3) Заполье – Любенск – Вечаша от деревни Любенск до деревни Шереги Плюсского района 2 июля с 11.00 до 18.00;

4) Максютино - Радионово от деревни Дорбыши до деревни Шершни и от деревни Китово до деревни Родионово Себежского района 3 июля с 10.00 до 19.00.

Обеспечивает временное прекращение движения региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Псковской области».