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Вопрос об ограничении скорости на улице Клавы Назаровой в Острове рассмотрит спецкомиссия

Вопрос об ограничении скорости движения транспорта на улице Клавы Назаровой в городе Острове рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения при администрации района. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Дмитрий Быстров на сайте губернатора в ответ на обращение местного жителя.

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«В случае принятия положительного решения данные знаки будут установлены», - написал глава района.

Что касается устройства тротуара на участке от улицы Островских Молодогвардейцев до магазина «Денек», то предложение направлено в ОГИБДД ОМВД России по Островскому району для принятия решения, добавил Дмитрий Быстров.