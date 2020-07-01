Привокзальную площадь реконструируют в Великих Луках

Масштабный ремонт привокзальной территории идет в городе Великие Луки. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Фото: газета «Великолукская правда. Новости»
Рабочие полностью обновят асфальтовое покрытие на территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала, а также установят новый бордюрный камень. Реконструкция также предполагает установку новых скамеек и обустройство клумб, спил аварийных деревьев.
Для доступа в здание вокзала и к поездам предусмотрены пешеходные мостики.
Заказчик ремонтных работ - АО «РЖДстрой».