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Привокзальную площадь реконструируют в Великих Луках

Масштабный ремонт привокзальной территории идет в городе Великие Луки. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Рабочие полностью обновят асфальтовое покрытие на территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала, а также установят новый бордюрный камень. Реконструкция также предполагает установку новых скамеек и обустройство клумб, спил аварийных деревьев.

Для доступа в здание вокзала и к поездам предусмотрены пешеходные мостики.





Заказчик ремонтных работ - АО «РЖДстрой».