Прокуратура проверит законность ограничения доступа к пляжу на Гороховом озере

Островская межрайонная прокуратура проверит законность ограничения доступа автомобильного транспорта для посещения пляжа, расположенного на берегу Горохового озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель Островского межрайонного прокурора Екатерина Чугрина.
О результатах проверки прокуратура сообщит дополнительно.
Напомним, 22 июня в редакцию Псковской Ленты Новостей поступило обращение читателя с вопросами о закрытии доступа к пляжу на Гороховом озере. Была перекопана единственная дорога к пляжу.
Власти Островского района объяснили решение ограничить доступ к официальному пляжу на Гороховом озере как меру личной и общественной безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.