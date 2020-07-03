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Разворотную площадку обустроят в деревне Опочицы за счет экономии по нацпроекту

Разворотную площадку обустроят в деревне Опочицы Псковского района за счет экономии, образовавшейся от реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила глава Псковского района Наталья Федорова, давая оценку эффективности работ, уже проведенных по БКАД.

«В этом году погодные условия позволили нам начать реализацию проекта уже в феврале. Аукционы по определению подрядчика состоялись еще в конце 2019 года, и на сегодня у нас завершены практически все работы за исключением последнего контракта на отыгранную сумму. Отремонтированы участки дорог Подосье - Заровенье, Логозовичи - Тупы - Корлы, центральная улица в деревне Москота. Это были проблемные участки, и на сегодня мы получаем от жителей благодарность за их ремонт, - рассказала глава района. - А на образовавшуюся экономию мы собираемся реализовать тоже очень хороший и нужный проект. В июле планируются торги по обустройству разворотной площадки в деревне Опочицы».

В целом, по мнению Натальи Федоровой, в Псковском районе проведена большая работа по улучшению состояния дорожной сети. На каждом объекте ход работ контролируется, причем, не по одному разу. «Реализовано около 33 млн рублей. Суммы хорошие. И хочу отметить, что работы ведутся планово, сделано очень много и в том году, и в этом. Планируем не снижать темпы».