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Дорожную разметку без левых поворотов для псковских улиц придумали в Воронеже

Стал известен инициатор новой дорожной разметки на улицах Пскова. Как сообщила в ответ на официальный запрос Псковской Ленты Новостей заместитель главы администрации города Елена Жгут, выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Пскове проходит в соответствии с проектом организации дорожного движения, разработанным проектной организацией города Воронежа ООО «ДорМостПроект» в 2017 году.

В ответе также сообщается, что решение комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова будет выполнено до 3 июля.

Напомним, в мае и июне 2020 года новая дорожная разметка в Пскове изменила привычные схемы движения на нескольких улицах Пскова. Исчезло несколько десятков поворотов налево, из-за чего в ряде случаев автомобилисты стали испытывать значительные неудобства при движении к жилым кварталами и некоторым социальным учреждениям. После массы обращений в органы власти было принято решение о корректировке ошибочной разметки.