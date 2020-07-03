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АвтоМир / Дороги

Ремонт пяти участков дороги Заполье – Гдов близится к завершению

03.07.2020 13:45|ПсковКомментариев: 0

Близится к завершению ремонт автомобильной дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе. Работы проводит ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, ремонт идет на пяти участках дороги между деревнями Большое Захонье и Березицы (на 33-м, с 36 по 41-й, с 47 по 50-й, на 54 и с 57-го по 59-й км дороги). Общая протяженность составляет около 10,8 км.

В настоящее время на всех ремонтируемых участках завершено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, также отремонтированы пересечения, съезды и примыкания. В общей сложности на выравнивающий и верхний слои покрытия было израсходовано 18 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

С целью контроля качества дорожного покрытия на объекте уже побывала специальная комиссия «Псковавтодора», заказчика работ. Отобранные керны прошли полный цикл испытаний в лаборатории и показали хороший результат по уплотнению и слоям.

Кроме того, на трех участках из пяти выполнено укрепление обочин. Осталось завершить обочины, заасфальтировать посадочные площадки на автобусных остановках (всего их 10), нанести разметку термопластиком, установить искусственные неровности.

Срок окончания ремонтных работ по контракту - 10 сентября. Однако подрядчик идет с опережением графика.

Дорога Заполье – Гдов протяженностью более 148 км относится к III технической категории с двухполосным движением, ширина проезжей части составляет 7 метров, укрепленных обочин - 2-3 метра. Около 94 км дороги проходит по Плюсскому району, более 54 - по Гдовскому. В Плюсском районе на сегодняшний день отремонтированы участки протяженностью свыше 41 км. В прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было приведено в нормативное состояние 9,5 км.

Теги: #ремонт дорог #национальные проекты #БКАД
Источник: Псковская Лента Новостей
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