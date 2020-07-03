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Дорогу на Кебь отремонтируют в июле

Работы по устранению дефектов покрытия автодороги «Псков - ж/д станция Кебь», которая находится в ведении ГБУ ПО «Псковавтодор», будут произведены в июле.

Об этом, отвечая на вопрос псковича, размещенный на портале ведерников.рф, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Эксплуатационное состояние данной автомобильной дороги поддерживается силами Псковского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках доведенных лимитов финансирования.

При возникновении вопросов по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения псковичам рекомендовано обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ ПО «Псковавтодор» по тел: 8 (8112) 29-88-08.