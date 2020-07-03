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Ольгинский мост и часть Рижского проспекта в Пскове закроют на неделю

В Пскове в связи с проведением дорожных работ с 21.00 7 июля по 6.00 13 июля будет закрыто движение автотранспорта, кроме общественного транспорта и спецмашин, по Ольгинскому мосту и участку Рижского проспекта от улицы Максима Горького до Ольгинского моста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В качестве объезда рекомендованы мост Александра Невского и мост имени 50-летия Октября.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.