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«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

«Автодор» планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах, находящихся в его ведении, до 150 км/ч, рассказал журналистам предправления этой госкомпании Вячеслав Петушенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уже сегодня на М11 имеем 130 км/ч разрешенную скорость, плюс допуски, которые законодательством есть, это уже получается эта скорость (150 км/ч - прим. ред.). Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», - сказал Петушенко.