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Менее трети читателей ПЛН положительно оценивают безопасность дорожного движения в Пскове

Менее трети читателей Псковской Ленты Новостей хорошо оценивают безопасность дорожного движения в Пскове. Об этом свидетельствуют результаты проведенного на сайте опроса.

В опросе на тему: «Как вы оцениваете безопасность дорожного движения в городе Пскове?» приняли участие 273 человека.

Из них 1,47% респондентов считают, что по дорогам можно передвигаться безопасно. 1,83% участников опроса заметили мелкие недочеты. 11,72% обратили внимание на большое количество «двойных сплошных», столько же уверены, что нужно работать над водительской дисциплиной. 2,20% опрошенных назвали дорожную обстановку удовлетворительной и отметили необходимость надземных пешеходных переходов.

Более 70% участников опроса считают, что над дорожной безопасностью еще предстоит поработать. По мнению 50,18% респондентов, в плане дорожной безопасности в Пскове еще многое предстоит сделать, 20.88% заявили, что по дорогам областного центра страшно передвигаться.