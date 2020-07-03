АвтоМир / Дороги

Что больше всего раздражает водителей на дорогах Пскова - тема нового опроса в «Автомире»

«Что вас больше всего раздражает на дорогах Пскова как водителя?» - тема нового опроса, стартовавшего 6 июля в разделе «ПЛН Автомир».

Предлагаются следующие варианты ответа:

Сами дороги и их качество;

Ямочный ремонт;

Организация движения;

Бесконечные ограничения движения;

Дураки на дорогах;

Велосипедисты;

Пешеходы;

Громкая музыка из окон других машин.

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