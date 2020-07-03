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Несколько раз в день поливают водой дороги Пскова в жаркую погоду

В жаркую погоду дороги Пскова поливают водой несколько раз в день. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал директор ООО «СитиИнвестГрупп», одного из подрядчиков по уборке города Павел Талебин.

«На данный момент перекрыта улица Индустриальная, и весь поток автотранспорта пошел по улице Ипподромной, Алтаева, Хлебной горке, Аллейной. В такую жаркую погоду мы ежедневно до 7.00, перед потоком автотранспорта, поливаем улицы. Поливомоечная машина тоже обладает свойством стоять в пробках, нужно успеть перед потоком. В выходные поливаем три раза в день. Мы стараемся, чтобы в городе не было этой пыльности», - рассказал Павел Талебин.

Гость студии отметил, что также лишний песок и пыль на дорогах появляются из-за недобросовестных перевозчиков строительных материалов. «Мы работаем с Госавтоинспекцией, сообщаем им о нарушениях, фотографируем. Не все перевозчики ответственно подходят к работе: у кого-то нет тентов - не накрывают песок. Например, ночью убрал улицу - все чисто, а едешь после обеда и такое ощущение, что там вообще никто ничего не убирал. Я все понимаю, в городе идет глобальная стройка, делается столько улиц и это радует. Когда улица новая, то ее и убирать одно удовольствие», - сказал директор ООО «СитиИнвестГрупп».