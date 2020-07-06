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Подрядчик по уборке города: Единственная альтернатива ямочному ремонту - замена полотна

Единственная альтернатива ямочному ремонту - это замена дорожного полотна. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин.

«Есть много улиц, которые в эксплуатации больше 7-10 лет, мы пытаемся поддержать срок их службы, чтобы они дожили до ремонта. А зимой проводится обратная пропитка, которая выпотевает летом. С перепадом температуры с «+» на «-» у нас весь город трещит по швам. Мы пытаемся в кратчайшее время тремя бригадами по максимуму залатать ямы. По факту единственное решение проблемы - новый асфальт», - рассказал Павел Телебин.

Спикер также рассказал о технологии, по которой проводится ямочный ремонт. «Щебень пропитывается эмульсией, получается такая вяжущая масса, которая заполняет ямы. В дождь, конечно, это не делается, это будет бесполезно. Нужна сухая поверхность, которая выдувается, прогревается огнем и потом заливается. Эффективность этому есть», - поделился он.

Павел Телебин рассказал, что во время и после проведения ямочного ремонта на дороге выставляют специальные знаки, которые необходимо соблюдать водителям для безопасности движения, и чтобы не повредить автомобиль. «Да, после ремонта есть присыпка на дороге, но она убирается ночью, чтобы не прилипала к колесам», - заключил собеседник.

Напомним, ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципального контракта занимается содержанием улично-дорожной сети Завеличья и Запсковья.