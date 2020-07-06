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В Псковской области начался ремонт самого крупного объекта нацпроекта БКАД-2020

В Псковской области начались ремонтные работы на самом крупном объекте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года - участке трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье протяженностью 22,4 км. Он расположен в Гдовском районе, от границы муниципалитета с Псковским районом, между деревнями Глушь и Ямок (км 54+000 — км 76+400).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе админитсрации Псковской области, ремонт производит АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Сумма контракта составила более 318 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

В настоящий момент компания проводит фрезерование старого покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Уже отфрезеровано 8 км ремонтируемого участка. На 4 км уложен выравнивающий слой по обеим сторонам дороги. На объекте трудятся 15 механизаторов, 20 водителей и 20 рабочих. В работах задействовано 20 самосвалов и 15 единиц дорожно-строительной техники. Асфальт на объект доставляют с собственного асфальтобетонного завода, который расположен в Порховском районе.

Кроме того, отремонтировано три водопропускных трубы. На днях на объект будет доставлен мульчер для расчистки полосы отвода от древесной растительности.

В плане также значится ремонт 4 автобусных остановок, две из которых будут оснащены автопавильоном, и 2 моста - через реку Волосня на 60-ом км дороги и через реку Осница на 71-м км. Здесь будут заменены деформационные швы, восстановлены водоотводные сооружения - более 280 железобетонных прикромочных лотков.

Окончание ремонта запланировано на 17 сентября. Работы идут по графику.

Отметим, что на этой же дороге, на участке с 123-го по 132-й километр между деревнями Хохлово и Добручи в Гдовском районе, в рамках БКАД ведет ремонт другой подрядчик. Итого, в этом году будет приведено в порядок 31,6 км трассы. В прошлом году благодаря нацпроекту на Гдовском шоссе было отремонтировано 23 км дорожного полотна.

Автодорога Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье относится к III технической категории, имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров, укрепленных обочин - 2,5 метра.