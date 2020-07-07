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Более 133 километров дорог отремонтируют в Псковской области по нацпроекту

Более 133 км дорожной сети будет отремонтировано в Псковской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Такая информация была озвучена на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое 7 июля провел заместитель губернатора Василий Осипов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

О ходе работ по повышению безопасности дорожного движения на региональных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доложил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Он отметил, что одно из мероприятий — обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений региона — выполнено на 100%. В активной фазе находится исполнение контрактов по нанесению дорожной разметки, устройству наружного освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в населенных пунктах Псковского, Печорского и Палкинского районов. Кроме того, идет устройство электроосвещения на трех участках региональных дорог в Опочецком, Пушкиногорском и Псковском районах. Все они направлены на снижение показателей аварийности и смертности на дорогах.

В части ремонта активно реализуются 26 объектов на региональных дорогах, уточнил он.

С отчетами о реализации нацпроекта в Псковской городской агломерации выступили представители Пскова, Псковского, Печорского, Палкинского и Островского районов.

В Пскове из 8 улиц на одной работы завершены полностью (улица Боровая), на трех объектах запланированный объем выполнен на 98% (улицы Черняховского и Гагарина, объездная под виадуком), еще на одной — на 80% (улица Инженерная). Что касается реконструкции еще двух объектов — перекрестков улиц Инженерной и Индустриальной и Яна Фабрициуса и Гражданской — подготовительные работы сделаны на 90%. В настоящее время выполняется обратная засыпка и уплотнение грунта.

В Псковском районе на 4-х из 5-ти объектов БКАД работы завершены. За счет экономии денежных средств планируется обустроить разворотную площадку в деревне Опочицы для продления автобусного маршрута. Кроме того, уже подготовлена сметная документация на ремонт дорог в 2021 году.

Аналогичная картина в Островском районе. Три улицы практически готовы к сдаче в эксплуатацию, подготовительные работы ведутся на двух дополнительных объектах.

Задержка с ремонтом улиц по нацпроекту отмечена в Печорском районе из-за ремонта инженерных сетей на улице Каштановой в Печорах. Василий Осипов поручил направить подрядную организацию на другой объект, чтобы не терять времени и не ставить под угрозу исполнение контракта в назначенные сроки.

На личный контроль вице-губернатор взял и ситуацию в Палкинском районе, где по одному из объектов объявлен повторный аукцион. Василий Осипов призвал всех глав муниципалитетов следить не только за соблюдением сроков реализации нацпроекта, но и кассовым исполнением контрактов. «Это один из основных показателей, по которому оценивают работу субъекта на федеральном уровне и принимают решение о выделении дополнительных средств», — подчеркнул он.

Еще один актуальный вопрос — готовность региона к проведению летнего отдыха и оздоровления детей. 15 июля откроются 11 загородных лагерей в Островском, Стругокрасненском, Великолукском, Невельском, Печорском и Гдовском районах. Планируется, что в них отдохнут около 3 тысяч детей. На повестке дня — обеспечение подъездных путей к объектам. По информации комитета по транспорту и дорожному хозяйству, все они восстановлены. Василий Осипов обратился к руководителям муниципалитетов с просьбой держать этот вопрос на контроле, «чтобы в нужное время дороги были в нормативном состоянии».

Участники комиссии также заслушали информацию о принятых мерах по ликвидации мест концентрации ДТП. По итогам 2019 года выявлено 13 аварийно-опасных участков: 9 в Пскове, 3 в Великих Луках и 1 в Опочке. По каждому из них определен комплекс мер, часть из которых уже выполнена. Кроме того, за первое полугодие текущего года выявлено 8 новых очагов ДТП. Борис Елкин подчеркнул, что это один из целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и предложил в ближайшее время обсудить план мероприятий по ликвидации вновь выявленных аварийных участков.

Отдельное внимание муниципалитетов было обращено на возможность использования экономии средств (нацпроекта и регионального дорожного фонда) на установку любых элементов безопасности: освещения, барьерного ограждения, разметки и т. п. Это позволит повысить безопасность дорожного движения и использовать высвободившиеся средства в срок.