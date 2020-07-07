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АвтоМир / Дороги

С сегодняшнего дня Ольгинский мост будут закрывать для транспорта по вечерам и по ночам

07.07.2020 18:28|ПсковКомментариев: 0

С сегодняшнего дня Ольгинский мост будут закрывать для транспорта по вечерам и по ночам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова, 7 июля с 21.00 до 6.00 закрывается движение по Ольгинскому мосту от улицы Максима Горького до площади Ленина для всех видов транспорта кроме общественного и спецмашин.

Это связано с ремонтными работами на участке от площади Ленина до Ольгинского моста, которые проводит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» компания «ДорСтройСервис».

Ремонт продлится до 14 июля. Однако для удобства автомобилистов работы будут проводиться только в ночное время — с 21.00 до 6.00.

Для объезда предлагается использовать мосты Александра Невского и 50-летия Октября.

Теги: #Ольгинский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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