На перекрестке Зверева - Энгельса в Великих Луках поменяют приоритеты

С 20 июля на перекрестке улиц Зверева и Энгельса в городе Великие Луки изменится направление главной дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Преимущественное право проезда будет иметь транспорт, движущийся по улице Зверева от улицы Карла Либкнехта с поворотом налево в сторону улицы Дьяконова и в обратном направлении – по улице Энгельса от улицы Дьяконова с поворотом направо в сторону улицы Карла Либкнехта.
Администрация города просит автолюбителей учесть данные изменения и быть внимательными при пересечении указанного перекрестка.