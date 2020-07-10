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На перекрестке Зверева - Энгельса в Великих Луках поменяют приоритеты

С 20 июля на перекрестке улиц Зверева и Энгельса в городе Великие Луки изменится направление главной дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Преимущественное право проезда будет иметь транспорт, движущийся по улице Зверева от улицы Карла Либкнехта с поворотом налево в сторону улицы Дьяконова и в обратном направлении – по улице Энгельса от улицы Дьяконова с поворотом направо в сторону улицы Карла Либкнехта.

Администрация города просит автолюбителей учесть данные изменения и быть внимательными при пересечении указанного перекрестка.