АвтоМир / Дороги

«Убитые дороги» пожаловались в прокуратуру на новые дорожные ограждения в Пскове

Активисты «Убитых дорог» пожаловались в прокуратуру на новые дорожные ограждения на Рижском проспекте и улице Текстильной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, с 1 июля вступил в силу новый нормативный документ – ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Примечателен он тем, что вносит изменения в правила установки пешеходных ограждений.

Согласно пункту 8.1.29 (подпункт «б»), ограничивающие пешеходные ограждения применяют на газонах, отделяющих проезжую часть от тротуара (при отсутствии сплошной посадки кустарника по ГОСТ Р 52766) шириной 1 м и менее, или тротуарах - на протяжении не менее 50 м в каждую сторону:

1) от всех регулируемых наземных пешеходных переходов;

2) нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц:

- проходящих вдоль детских учреждений;

- местах концентрации ДТП, связанных с наездом на пешехода;

- где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке.

Если между тротуаром и проезжей частью есть газон и его ширина больше 1 метра, то ограждения не устанавливают. Это касается и регулируемых пешеходных переходов, и нерегулируемых, отмечается в сообщении.

«В некоторых городах идут в ногу со временем и умеют правильно использовать ГОСТы. Например, в Нальчике сажают кустарник вдоль проезжей части, в Челябинске приступили к демонтажу старых заборов, которые не отвечают новым требованиям. А в Пскове даже на участках нового ремонта продолжается установка ограждений в соответствии со старым ГОСТом. Так, на улице Текстильной на газоне шириной почти 3 метра установлено ограждение. Кроме того, четыре дополнительные секции ограждения установили и после въезда на прилегающую территорию. Ремонтные работы выполняются в рамках контракта, заключенного в мае 2020 года. То есть уже после вступивших в силу изменений», - заметили представители сообщества «Убитые дороги».

На Рижском проспекте ограждения устанавливаются также вдоль газонов шириной более 1 метра: на пересечении с улицей Народной, с улицей Юбилейной и другими. Заборы появились даже там, где их раньше не было. Автобусную остановку «Универмаг» вообще обнесли забором, перекрыв проход со стороны дома №50, обратили внимание активисты движения.

Общественники направили запрос в прокуратуру Псковской области с просьбой дать правовую оценку установки пешеходных ограждений и ее соответствия требованиям ГОСТ Р 52289-2019 на участках нового ремонта в городе Пскове, в частности, на улице Текстильной и Рижском проспекте.