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Движение транспорта ограничат на улице Карла Маркса в Пскове

В связи с выполнением работ по строительству газопровода с 13 июля до 17 июля вводится ограничение движения автотранспорта по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Воровского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления города.

Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе, остановка автотранспорта на указанном участке в данный период времени будет запрещена.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.