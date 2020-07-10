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Железнодорожный переезд в центре города Дно закроют с 14 по 16 июля

С 9:00 14 июля до 18:00 16 июля железнодорожный переезд с дежурным работником (246 км станции Дно - на пересечении улиц Калинина и Крестьянская) будет закрыт для движения автотранспорта в связи с производством ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Дновского района.

Объезд рекомендовано осуществлять через переезд 558 км станции Дно (автодорога в поселке Пригородный) и 247 км (автодорога Дно-Псков).

Муниципальные власти призывают водителей быть внимательными и осторожными, заранее планировать свои маршруты.