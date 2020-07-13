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Более 70 млн рублей направят на реконструкцию моста в Бежаницком районе

Реконструкцию моста через реку Ашевка на автомобильной дороге Успенское — Сопрыгино в Бежаницком районе проведет ООО «Автомобильные дороги Пскова». Контракт с подрядной организацией подписало управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») на сумму более 70 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Средства на реконструкцию выделены из областного бюджета.

В 2013 году существующий однопролетный мост был полностью смыт дождевым паводком. Для организации дорожного движения ниже по течению реки был построен временный объездной однополосный мост, а оставшиеся конструкции старого моста разобрали.

На основании гидрологических расчетов было принято решение строить на месте старой переправы трехпролетный железобетонный мост. Река будет перекрыта тремя балочными пролетными строениями длиной по 15 метров. Опоры сооружения будут устроены на двурядных свайных фундаментах. Новое мостовое сооружение будет соответствовать современным требованиям по безопасности и грузоподъемности, а также обеспечивать безопасный пропуск поводковых вод.

Полная длина нового моста по задним граням открылков устоев составит 50,2 м. Мостовое полотно будет иметь две полосы движения и два технологических прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением. Строители проведут устройство выравнивающего слоя из монолитного бетона, гидроизоляции, защитного слоя из бетона, двухслойного асфальтобетонного покрытия, щебнемастичных деформационных швов. Также будут сделаны сопряжения с насыпью, конусы, лестничные сходы (по одному с каждой стороны) и съезд с дороги Успенское-Сопрыгино, входящий в зону реконструкции.

В рамках реконструкции автомобильной дороги с мостом суммарно будет реконструировано 336 метров дорожного полотна. На подходах к сооружению дорожная одежда будет состоять из подстилающего слоя из песка, однослойного основания из щебня и двухслойного покрытия из асфальтобетонной смеси.

Ведомостью работ также предусмотрено устройство водоотводных сооружений: прикромочных лотков, водоприемного железобетонного колодца, водосбросов на обочинах. В завершение работ проведут обустройство дороги: установят металлические барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки.

Работы должны быть выполнены до 31 августа 2021 года.