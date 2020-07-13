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Начался ремонт улицы Киселева в Пскове. ФОТО

Компания «СпецТрансСервис» с 10 июля приступила к ремонту улицы Киселева в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, непригодное для использования дорожное покрытие затрудняет не только движение по городу, но и подъезд ко многим социально значимым объектам. Попытки лавировать между неровностями дорог неизбежно приводят к повышенному риску возникновения аварийных ситуаций.

Начались ремонтных работы на двух участках улицы Киселева: от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской.

«Данные участки дорог имеют важное значение для жителей нашего города, так как они расположены в непосредственной близости от таких значимых объектов, как школа №23, Центр детского чтения, оздоровительный центр "Дельфин", спортивно-развлекательный комплекс "Электрон"», - отметили в организации.

Выполнены следующие виды работы: монтаж дорожных знаков, частичный демонтаж бортового камня, подготовительные работы для установки бортового камня.

Работы идут без перекрытия движения. Об ограничении движения будет сообщено отдельно.