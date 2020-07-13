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Проект расширения главной улицы Великих Лук пересмотрели из-за лип

Тему сохранения лип в рамках реконструкции проспекта Ленина обсудили в городе Великие Луки. 13 июля во дворе гимназии имени С. В. Ковалевской встретились представители городской администрации, общественные советники и великолучане, пишет портал «Луки.ру».

Фото: портал «Луки.ру»

На встрече был представлен предварительный новый проект расширения проспекта Ленина. Окончательно его должны одобрить в сентябре. Согласно проекту, 241 дерево на проспекте Ленина сохранят, ранее было предложено оставить только четыре липы.

Общественные советники и представители власти рассказали жителям подробности реконструкции главной городской улицы. Такие встречи будут проходить в великолукских дворах в течение недели.