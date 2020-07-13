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Великолучане жалуются на опасную дорогу к велоцентру

Великолучане жалуются на опасную дорогу, ведущую к центру подготовки велосипедистов. Обращение по этому поводу опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«При выборе местоположения для недавно появившегося в Великих Луках центра подготовки велосипедистов почему-то никто не озаботился вопросом, как туда будут добираться посетители. Этот вопрос, своевременно поднимаемый горожанами, властями просто игнорировался. В итоге мы получили объект не столько спортивного, сколько досугового назначения, до которого можно добраться только на личном автомобиле либо своим ходом, подвергая свою жизнь смертельной опасности», - пишут местные жители.

В обращении отмечается, что автобус отправляется с интервалом в 2,5 часа, также нет возможности доехать до пункта назначения на общественном транспорте с велосипедом.

«Вход в велоцентр сделан в самой удаленной от ближайшего тротуара точке. Посетителям приходится идти или ехать около 2 километров по обочине неширокой дороги с активным движением легкового и грузового транспорта. С одной стороны этой дороги обочины как таковой нет (около половины всего расстояния). С другой стороны дороги - чуть получше: ширина обочины варьируется от 1,5 до 0,5 метра, но растущие на обочине кусты своими ветвями загораживают проход. Обрезку кустов никто не производит», - рассказали великолучане.