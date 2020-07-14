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Презентация проекта реконструкции проспекта Ленина продолжается в Великих Луках

Встречи с жителями Великих Лук по поводу капитального ремонта проспекта Ленина продолжатся сегодня, 15 июля. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Время и места проведения бесед:

16:00, проспект Ленина, дом 45/29;

17:00, проспект Ленина, дом 53;

18: 00, проспект Ленина, дом 42/34;

19:00, площадь Калинина, 2/6.

Проект реконструкции проспекта Ленина предусматривает полную замену коммуникаций. Трубы водопровода, канализации, ливневки прокладывались более 50 лет назад и их срок службы уже истек.

Дискуссионным оказался вопрос спила деревьев. «Изначально планировался снос 420 деревьев, но когда мы все это посмотрели, мы вынуждены были выехать в Санкт-Петербург, в проектную организацию, и работали почти полгода. В итоге мы добились сноса только 171 дерева и высадки 48 лип и 2000 кустарников. Данным проектом не предусматривается ни одного парковочного кармана, по дорожным нормам мы переносим остановки», - рассказал о проекте заместитель главы администрации города Дмитрий Назимов.

Судя по рабочей схеме изменений проспекта, пострадают только те зеленые насаждения, корневая система которых мешает инженерным сетям. На месте спиленных деревьев посадят новые. Кроме того, в капремонт будут заложены средства на укрепление грунта.