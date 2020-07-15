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Из-за сноса аварийных деревьев в Пскове перекроют участок улицы Труда

В связи с проведением работ по сносу аварийных деревьев 21 июля с 20.00 до 22.30 закрывается для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Волкова до улицы Школьной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В качестве объездов определены улицы Кошевого и Школьная.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок . При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.