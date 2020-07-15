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Определен подрядчик по ремонту улицы Спортивной в Пскове

Определен поставщик услуги по ремонту улицы Спортивной в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляла 6 млн 891 тыс. 180 рублей. Было подано три заявки, допущена только одна - от ООО «ДОРОЖНИК-2010» - с предложением 6 млн 443 тыс. 253 рубля 30 копеек.

Категория дороги – III, протяженность ремонтируемого участка – 0,305 км. Ширина проезжей части – 8 метров.

Окончание ремонтных работ планируется 1 ноября 2020 года.

Напомним, улица Спортивная примыкает к стадиону «Машиностроитель», где сейчас ведется реконструкция. Из-за строительных работ ограничено движение, сужена проезжая часть улицы.