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Суд обязал плюсскую администрацию поставить на учет путепровод

Суд обязал администрацию Плюссы принять на учет автомобильный путепровод над железной дорогой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Нарушения были выявлены при содержании автомобильного путепровода через железнодорожный путь на 167 км ПК 7 участка Серебрянка - Лямцево. Псковская транспортная прокуратура установила, что путепровод и покрытие мостового полотна имеют дефекты, в реестрах федерального, регионального и муниципального имущества сооружение не зарегистрировано.

В этой связи Псковский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление. По результатам его рассмотрения требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На администрацию поселка возложена обязанность принять меры по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества.