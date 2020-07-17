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Дорогу к рынку сделают безопасной для жителей улицы Меркурьева в Острове

Для жителей улицы Меркурьева необходимо сделать безопасную дорогу к мини-рынку и продуктовым магазинам, считает депутат Островского районного собрания, директор управляющей компании «Дом-сервис» Александр Егоров. Об этом сообщает администрация Островского района.

Большинство жителей микрорайона улицы Меркурьева посещают мини-рынок, а также продуктовые и другие магазины, расположенные у школы №1. К торговой площадке есть разные пути, но люди, как правило, выбирают наиболее короткий, при этом ходить по этой «народной тропе», пролегающей возле дома №14 по улице Меркурьева и дома №7А по улице Освобождения, неудобно, особенно в темное время, заметили в администрации.

«Человек всегда старается выбрать наиболее короткую и быструю дорогу. Это нормально. В таких случаях надо просто считаться с действительностью и постараться сделать такой путь комфортным и безопасным», - считает директор управляющей компании «Дом-сервис» Александр Егоров.

Он напомнил, что когда-то трижды Герой социалистического труда, академик Академии наук СССР Игорь Курчатов, став во главе Института атомной энергии, решил проблему хождения по газонам просто и в то же время гениально. Он распорядился не асфальтировать дорожки на прилегающей к институту территории, а дождаться, пока сотрудники института сами протопчут тропинки там, где им удобнее всего ходить. И только потом их заасфальтировали, напомнил депутат.

«Это показательный и поучительный пример. Я в курсе просьб жителей микрорайона Меркурьева по благоустройству «народной тропы» к магазинам. Ходить по протоптанной неровной дорожке, по лужам, да еще в темноте действительно неприятно. Как действующий депутат городского Собрания я уже обращался в органы местного самоуправления. Эта проблема обсуждалась и прорабатывалась в профильном комитете. Как мне известно, были приняты определенные решения и, думаю, что дело сдвинется. Во всяком случае, я постоянно держу этот вопрос на контроле», - сказал Александр Егоров.

Он отметил, что благоустройство пешеходной зоны к мини-рынку и торговым точкам – это лишь часть проблемных вопросов, с которыми к нему обращаются жители микрорайона Меркурьева. При этом что-то удается решить в рамках полномочий возглавляемой им управляющей компании, с какими-то вопросами приходится в городскую и районную администрации.

«Значительная часть пожеланий, с которыми ко мне обращаются жители города, касается ремонта и благоустройства дворовых территорий. По каждому из таких обращений плотно работаю с районной администрацией. Некоторые дворы уже вошли в программу благоустройства и скоро там будут проводиться работы. Уверен, что со временем удастся реализовать многое», - добавил Александр Егоров.