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Участок улицы Леона Поземского будет на сутки закрыт для движения транспорта

С 8.00 18 июля до 8.00 19 июля будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Александра Невского. Причина - проведение работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В качестве объезда определены улицы Ипподромная и Труда.

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок.