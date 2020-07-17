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С 8.00 закрывается для движения транспорта участок улицы Леона Поземского

Сегодня, 18 июля, с 8.00 закрывается для движения автотранспорта участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Александра Невского. Причина - проведение работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в качестве объезда определены улицы Ипподромная и Труда.

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Открыть движение на указанном участке улицы планируется 19 июля в 8.00.