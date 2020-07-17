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На ужасное состояние привокзальной площади жалуются невельчане

На ужасное состояние привокзальной площади и подъездной дороги на станции Невель-2 жалуются местные жители. Обращение по этому поводу размещено на сайте губернатора Псковской области.

К обращению местной жительницы приложены два официальных ответа от администрации городского поселения «Невель» и ОАО «РЖД», где утверждается, что площадь не стоит на балансе ни у города, ни у организации.

«Администрация говорит, что эта зона находится не в муниципальной собственности, поэтому они не могут отремонтировать дорогу. РЖД, в свою очередь, также в своем ответе пишет, что данная зона на балансе у них не состоит. Помогите разобраться», - просит невельчанка.