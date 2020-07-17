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Ремонт дороги «Струги Красные - Ляды» завершил подрядчик

Подрядчик завершил ремонт дороги «Струги Красные - Ляды». Работы проведены в рамках национального проекта, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

На участке дороги протяжённостью 4,1 км обустроены кюветы, укреплены обочины, отремонтировано 30 тысяч кв метров асфальтобетонного покрытия по основному ходу и 168 кв метров на заездных карманах.

Также подрядчик отремонтировал 3 водопропускные трубы, 2 автобусных остановки, барьерное ограждение. Разметка нанесена термопластиком. На обустройство этой дороги было выделено из областного бюджета 46,2 млн рублей.

«Работы по проекту планировалось завершить 14 августа, но подрядчик справился на месяц раньше», - отметил губернатор.