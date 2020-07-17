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В Пскове появилась новая техника для уборки тротуаров

В Пскове появилась новая техника для уборки тротуаров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Вместе с "Псковавтодор" и администрацией Псковской области продолжаем работу над улучшением облика города. Впервые за все время в Пскове появилась новая техника для уборки тротуаров. Универсальная коммунальная машина "Кургандормаш" поступила в распоряжение "Псковавтодора". Она предназначена для круглогодичной уборки пешеходных зон и парковых дорожек», - пояснил глава региона.

По его словам, машина многозадачна: подметает, поливает, разбрасывает песок, имеет щетку и снегоочиститель. Также в комплекте оборудование для вакуумной уборки листвы, шланг для засасывания мусора из урн, ручной пистолет для мойки остановок.

«Впервые за всю историю в городе будет проводиться влажная уборка тротуаров с моющим средством», - подчеркнул Михаил Ведерников.