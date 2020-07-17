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При реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках сохранят максимальное количество деревьев

При реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках сохранят максимальное количество деревьев. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона в «Инстаграме».

«Много обращений было в мой адрес по поводу судьбы деревьев, которые планируют снести при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках. Важно понимать, что это крупный и серьезный объект, который важен для Великих Лук, и он завязан на теме обновления транспортной инфраструктуры города, в том числе на возвращении больших полноценных автобусов», - отметил Михаил Ведерников.

Правительство РФ, напомнил он, выделило средства на покупку автобусов для Псковской области, которые также будут обслуживать новый городской маршрут в Великих Луках, «но для этого необходимо корректное расположение коммуникаций, организация движения, организация карманов, чтобы автобусы могли заезжать». «Если бы диалог сразу был выстроен в таком ключе, думаю, жители сразу бы поддержали этот проект», - полагает Михаил Ведерников.

Сам проект реконструкции проекта, по его словам,. делался на перспективу, но источник финансирования пока не определен. «Когда проект будет полностью готов, будем отстаивать его на федеральном уровне. Тем не менее, отвечая на запросы граждан, администрация города уже внесла корректировки в проект, что позволит сохранить максимальное количество зеленых насаждений», - заключил он.