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Участок улицы Свердлова будет закрыт 2 августа в Пскове

В Пскове введут «временное прекращение движения автотранспорта» по улице Свердлова на участке от улицы К.Маркса до улицы Воровского 2 августа с 7.00 до 13.30. Ограничение введено постановлением администрации Пскова №966 от 15.07.2020, документ размещен на официальном сайте города.

Определена в качестве объезда улица Гоголя.

Ограничение вводится в связи с проведением спортивно-массового мероприятия «Забег. РФ 2020», для обеспечения безопасности граждан и создания условий для проведения мероприятия.