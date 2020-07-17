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20 июля будут идти дорожные работы на участках трассы Петербург – Псков

20 июля будут идти дорожные работы на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут идти на участках:

-км 32-33; 43-44 (новое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, механическая очистка осевой.

-км 32-39 ограничение скорости движения сторону Пскова с 08-00 до 17-00, ликвидация размывов.

-км 114-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

- км 114-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 17-00, заливка трещин и швов.