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АвтоМир / Дороги

На четырех улицах Пскова появится освещение

19.07.2020 22:27|ПсковКомментариев: 0

В Пскове выбрали поставщика для выполнение работ по устройству наружного освещения по ул. Привольной. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляла 577 тыс. 463,12 рублей.

Победителем признано ООО «Проектно-строительная компания "Галактик групп"» с предложением 470 тыс. 632,36 рублей. Второе место заняла заявка ООО «Стройтемп» с предложением 487 тыс. 956,28 рублей.

Заданием предусмотрена установка 13 железобетонных опор со светильниками, подвеска 387 метров изолированных проводов.

Также определен поставщика услуг по устройству наружного освещения по ул. Куприна, ул. Ровной, ул. Новоржевской в Пскове. Начальная цена составляла 1 млн 556 тыс. 430,20 рублей.

Победителем стало ООО «Проектно-строительная компания "Галактик групп"» с предложением 1 млн 252 тыс. 926,35 рублей. Второе место у ООО «Стройтемп» с предложением 1 млн 260 тыс. 708,50 рублей.

Заданием предусмотрена установка 20 железобетонных опор со светильниками, подвеска 1603 метров изолированных проводов.

Срок завершения работы по двум контрактам: по 30 ноября 2020 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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