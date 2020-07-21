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На дороге Череха - Высоцкое - «Весна-80» началось асфальтирование проезжей части

На автомобильной дороге Череха – Высоцкое – с/т «Весна-80» началось асфальтирование проезжей части. Подрядная организация укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Параллельно продолжаются работы по обустройству трех посадочных площадок, двух автобусных остановок и ремонту 13 водопропускных труб, идет монтаж их оголовков.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 4,3 км. Ремонт идет от деревни Глоты до СНТ «Весна-80». Ранее на объекте проведены подготовительные работы - валка деревьев, вырубка кустарника, корчевка пней.

Ремонт выполняет ООО «Меридиан» в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства на работы выделены из областного бюджета в сумме 41,7 млн рублей. Окончание ремонта запланировано на 3 августа.