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Предаварийным состоянием Ольгинского моста обеспокоены псковичи

Псковичи обеспокоены состоянием Ольгинского моста. С предложениями по реконструкции моста горожане обратились в редакцию ЦДИ.

«Почему же при работах по благоустройству и реконструкции городских пространств, при тотальной перестройке и ремонте многих улиц нет капитального ремонта Ольгинского моста? Он очень сильно изношен... Может случиться беда. А что, если сделать новый мост в виде его предшественника – довоенного, кованого, как на старых фотографиях?» - предлагает пскович.

Мнение о возвращении к довоенному кованому мосту не раз встречалось на просторах интернета и высказывалось псковичами в социальных сетях.

Администрация города Пскова отвечает, что мост находится в предаварийном состоянии: «По итогам обследования проектной организацией сделан вывод: в настоящий момент общее состояние моста признано предаварийным, и рекомендовано выполнить капитальный ремонт моста для выполнения долговечности и безопасности».

Вопрос о капитальном ремонте моста планируется обсудить при формировании бюджета на 2022 год. На данный момент управление городского хозяйства разработало документацию для проведения процедуры торгов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Подробный материал читайте на сайте ЦДИ.