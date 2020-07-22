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Новые дорожные знаки появились на улице Гоголя в Пскове

Новые дорожные знаки появились на улице Гоголя в Пскове. Как сообщают «Убитые дороги Пскова», теперь с улицы Гоголя на Октябрьский проспект можно поворачивать только направо. Нововведение действует лишь при движении со стороны Комсомольского переулка.

При движении по улице Гоголя от Комиссаровского переулка можно поворачивать налево, направо - на Октябрьский проспект. Знаки также не запрещают движение через перекресток прямо через 4 полосы.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей активист «Убитых дорог Пскова», член комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города Николай Мельков, общественники предлагали полностью запретить повороты налево на перекрестке. Поэтому представители сообщества будут предлагать установить запрет и при движении со стороны Комсомольского переулка.

Напомним, 2 июля на участке улицы Гоголя было введено одностороннее движение от Комсомольского переулка до Октябрьского проспекта.