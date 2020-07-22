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Перекресток Инженерной и Индустриальной в Пскове сделают «функциональным» к 1 октября

Перекресток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове должны сделать «функциональным» к 1 октября. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое поручение дал заместитель губернатора Василий Осипов 22 июля во время визита на объект.

К 1 октября проезжую часть должны привести в порядок и обустроить тротуары. К назначенному сроку инспекция будет проведена совместно с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Напомним, срок окончания реконструкции перекрестка - 28 ноября 2020 года. Работы проводит ООО «ЭкспрессСтрой». Подрядчик также работает на другом объекте - реконструкция перекрестка улиц Фабрициуса и Гражданской.