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В Пскове уберут несколько пешеходных переходов

В Пскове уберут несколько пешеходных переходов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, меры по ликвидации 13 предочаговых мест концентрации ДТП обсудили 22 июля члены рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах региона.

Заседание провел председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, в нем также приняли участие представители УГИБДД России по Псковской области, администрации города Пскова, ГБУ ПО «Псковавтодор», ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Открывая встречу, Борис Елкин отметил, что на каждом из 13 мест с начала года произошло по два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и погибшими. «Снижение аварийности и смертности на дорогах, а также ликвидация мест концентрации ДТП – ключевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И наша основная задача – предотвратить повторение аварий в этих точках и переход мест концентрации ДТП из категории «предварительные» в «очаговые»», - подчеркнул он.

Далее члены рабочей группы детально рассмотрели каждую точку в отдельности. Наибольшее количество предочаговых мест выявлено в городе Пскове – 8 адресов, где произошли наезды на пешеходов: пл. Победы, д. 1 – ул. Советская, д. 53/15; ул. М. Горького, д. 25-27; ул. Советская, д. 51-62; ул. Р. Люксембург, д. 24/26-30;, ул. Л. Поземского, д.92; ул. Советская, д. 83; Рижский проспект, д. 88-92;, ул. Коммунальная, д. 44.

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий доложил, что для повышения безопасности дорожного движения на указанных объектах обновлена разметка. Кроме того, в этом году на дорогах с 4-полосным движением будут установлены дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью. Также прорабатывается вопрос устройства направленного освещения пешеходных переходов, установки дополнительных секций светофоров или мигающих светофоров Т7.

На пересечении улиц М. Горького и Пароменской предлагается ликвидировать пешеходный переход, расположенный ближе к Рижскому проспекту. Один переход уберут и на Т-образном перекрестке улиц Р. Люксембург и Народной. На улице Советской решено дополнительно спилить вблизи пешеходных переходов деревья, мешающие обзору. На Рижском проспекте и улице Коммунальной планируют поставить пешеходное ограждение. На пересечении улиц Л. Поземского и Шоссейной проработают вопрос с разметкой.

Пять предочаговых мест концентрации ДТП выявлено на региональных и федеральных дорогах: Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Опочецком и Псковском районах; Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой (в Неелово и на повороте на Родину) и Великие Луки – Новосокольники.

На выездах из Пскова в сторону Острова и Изборска предлагается ввести ограничение скоростного режима до 70 км/ч. На дороге Великие Луки - Новосокольники очистят полосу отвода от кустарника, а также запланируют выезд на место для изучения обстановки пути.